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محافظات

محافظ الجيزة يزور مستشفى بهية الطبي للكشف المبكر عن سرطان الثدي

الخميس 04/يوليه/2019 - 12:39 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
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أجري محافظ الجيزة زيارة تفقدية لمستشفى بهية الطبي للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال الحملة القومية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف المبكر لعلاج سرطان الثدي وتأتي الجيزة ضمن محافظات المرحلة الثالثة من أجل الحفاظ علي صحة المراة وحمايتها من المرض.

وأشاد المحافظ بالخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى وما تحويه من أحدث أجهزة للفحص والعلاج حيث تضم المستشفى علي وحدتين كشف مبكر ومن المقرر إفتتاح الوحدة الثالثة خلال الشهر القادم لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى والوصول إلى المستهدف لتوقيع الكشف علي حوالي 60 ألف حاله فضلا عن وجود أحدث التجهيزات ومنها أجهزة الباثولوجي وغيرها من التجهيزات التي تخدم السيدة خلال رحلة العلاج رافعين شعار تحت مظلة واحدة وسقف واحد عائلة بهية لمحاربة المرض للحفاظ على صحة سيدات مصر والمرة العامة.

وناشد المحافظ المرأة المصرية بضرورة التوجه لإجراء الفحوصات والكشف المبكر لمحاربة المرض في مراحله الاولي مؤكدا أن العامل الاساسي في القضاء علي المرض هو الاكتشاف المبكر خاصة للسيدات اللاتي لديهن تاريخ وراثي للمرض.

وطالب المحافظ إدارة المستشفى بضرورة توعية السيدات من خلال وسائل الإعلام وعقد ندوات وحملات توعية علي مستوي المحافظات لعمل كافة الفحوصات اللازمة خاصة أن يكون الكشف بالمجان لغير القادرين.

واستمع المحافظ الى واحدة من محاربات المرض وكيفية علاجها حتى تمام الشفاء مشيرًا إلى أن محاربات بهية عليهن دور كبير في توعية السيدات بأهمية الكشف المبكر للمرض من أجل حماية أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا والمساهمة في علاجه مبكرا ً.

ووجه المحافظ الشكر إلى كل القائمين على الصرح الطبي العظيم متمنيا دوام التوفيق وأن يكون هناك فروع أخرى في كافة أنحاء الجمهورية مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير كافة أوجه الدعم لاستدامة الخدمات المقدمة والإمكانيات للوصول إلى حماية سيدات مصر من المرض.

وتفقد راشد وحدات الخطة العلاجية ووحدة أشعة المعجل الخطي ix والذي يقدم العلاج من خلال الآشعة العلاجية واستمع إلى كيفية تشخيص المريضة من خلال لجنة طبية وخطة تلقيها العلاج.

وأوضح الدكتور محمد عمارة مدير المستشفى أن المستشفى يتكون من وحدتين علاج تسع لاستقبال حوالى من 35 الف مريضة الي 40 الف خلال العام وخلال الشهر القادم سيتم تشغيل الوحدة الثالثة لزيادة قدرة الاستيعاب للمستشفى لتصل الى حوالي 60 الف سيدة وتم توقيع الكشف والفحوصات على حوالي 90 ألف سيدة من عام 2015 وحتى تاريخه تلقى العلاج منهم 7 آلاف سيدة وتم بفضب لببه شفاء 6 آلاف وجاري تأهيل المتبقيات في مراحل العلاج النهائية حتى تمام الشفاء.
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