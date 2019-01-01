تضامن الإسكندرية تبحث تنفيذ "تعزيز حقوق الطفل" بـ4 محافظات

استقبلت مديرية التضامن الاجتماعي، بالإسكندرية، اليوم الخميس، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، تنفيذًا لأنشطة مشروع "تعزيز حقوق الطفل"، على مستوى محافظات الإسكندرية والقاهرة والقليوبية والجيزة، حيث دار اللقاء حول كل ما يخص الطفولة، والجهات الشريكة في العمل، وتم الخروج ببعض التوصيات كي يتم دراستها تمهيدًا لتنفيذها على أرض الواقع.



جاء ذلك بحضور، رضا متولي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ورئيس الوحدة العامة للحماية بالإسكندرية، ورئيسة جمعية الائتلاف المصري لحقوق الطفل، والمؤسسة القومية للنهوض بأوضاع الطفولة مؤسسة "ايفك".



وأكد رضا متولي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أنه على أتم استعداد لتقديم كل التعاون والتسهيلات الممكنة للمديرية، لكل ما يخص ذلك المشروع.