بنفيكا البرتغالي يضم مهاجم ريال مدريد

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي اليوم الخميس عن ضم المهاجم الشاب راؤول دي توماس من صفوف ريال مدريد الإسباني.



وانضم دي توماس 24/ عامًا/ إلى بنفيكا بعقد يمتد حتى 2024 مقابل 20 مليون يورو، مع ربطه بشرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو.



وسجل دي توماس 38 هدفا خلال 66 مباراة خلال الموسمين الماضيين في فريق رايو فايكانو الذي لعب له على سبيل الإعارة من ريال مدريد.