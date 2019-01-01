28 سفينة إجمالى حركة التداول بموانئ بورسعيد

ذكرت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالي حركة السفن، اليوم الخميس، بلغ 28 سفينة.



وذكر بيان للهيئة أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 5 سفن حاويات، وغادرت الميناء سفينتان وموجودة على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.



وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفنينتي حاويات وسفينة بضائع عامة ومغادرة سفينتي حاويات وموجود على الأرصفة سفينتا بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.



وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.