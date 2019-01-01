8 مشروعات لتنمية حقول البترول باستثمارات 3.5 مليار دولار

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 8 مشروعات تنمية جديدة للحقول ووضعها على خريطة الإنتاج باستثمارات حوالي 3.5 مليار دولار وبمعدل إنتاج أولى حوالي 1800 مليون قدم مكعب غاز يوميا، بالإضافة إلى 3300 برميل متكثفات يوميًا.



كما تم وضع 39 بئرًا على خريطة الإنتاج منها 14 بئرا جديدة من مشروعات التنمية، بالإضافة إلى 25 بئرًا تنموية بإجمالي إنتاج أولى 2100 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وحوالي 21 ألف برميل متكثفات.



وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الشركة تعمل حاليًا على الانتهاء من معالجة البيانات السيزمية والتفسيرات الجيولوجية والجيوفيزيقية الخاصة بالمسح السيزمى الذى تم بمنطقة غرب البحر المتوسط، وذلك تمهيدًا للإعداد لطرح العديد من القطاعات المفتوحة بالمزايدة العالمية الجديدة لإيجاس.