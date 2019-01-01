ليجانيس الإسبانى يتعاقد مع الأرجنتينى فاريلا

أعلن نادي ديبورتيفو ليجانيس الإسباني اليوم الخميس، عن تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني فيدريكو فاريلا لمدة موسمين قادما من صفوف بورتو البرتغالي.



وقضى فاريلا البالغ من العمر 23 عاما الموسم الماضي، معارا إلى رايو ماخاداهوندا.



وذكر ليجانيس في بيانه: "اللاعب بعد اجتيازه الفحص الطبي صباح الخميس، انضم لتدريبات الفريق، وسيتم تقديمه لوسائل الإعلام قريبا".