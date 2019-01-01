التعليم: تصحيح مواد الأسبوعين الأول والثانى بالثانوية العامة

تواصل كنترولات الثانوية العامة الرئيسيّة في "القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، والمنصورة"، اليوم الخميس، أعمال التصحيح في مواد الثانوية العامة.



قال خالد عبدالحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، مدير الإدارة العامة للامتحانات، إنه تم الانتهاء من تصحيح مواد الأسبوعين الأول والثاني، وفقًا لجدول الامتحانات، كما تم الانتهاء من مراجعتها ورصد درجاتها.



وأكد عبدالحكم أن مواد الأسبوع الثالث والرابع، جارِ تصحيحها.



وكان قد صرح نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، بأنه من المقرر الانتهاء من تصحيح جميع مواد الثانوية العامة، منتصف الشهر الجاري، على أن تكون النتيجة جاهزة لاعتمادها منتصف الشهر.