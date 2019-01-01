رسميًا.. سوبر الإمارات بين الشارقة وشباب الأهلى دبى 14 سبتمبر

أعلنت لجنة المحترفين بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن موعد كأس سوبر الخليج العربي بشكل رسمي.



وضرب الشارقة بطل دوري الخليج العربي موعدًا ناريًا مع منافسه شباب الأهلي دبي، بطل كأس رئيس الدولة، على لقب السوبر الإماراتي.



وقررت لجنة المحترفين إقامة مباراة سوبر الخليج العربي بين الشارقة وشباب الأهلي دبي يوم 4 سبتمبر المقبل رسميًا.



ومن المقرر أن يحتضن موقعة السوبر بين الشارقة وشباب الأهلي، ملعب استاد آل مكتوم.



وكان الشارقة قد توج بلقب الدوري، بعد موسم مميز للملك، بينما عاد شباب الأهلي لمنصات التتويج، عن طريق الفوز بلقبي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة.



