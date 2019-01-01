أياكس يردّ بسلبية على عرض يوفنتوس الأولي لدي ليخت

كشف موقع توتو ميركاتو أن نادي ​أياكس​ الهولندي رفض العرض الأول الذي تقدّم به ​نادي يوفنتوس​ الإيطالي للحصول على خدمات المدافع ​ماتياس دي ليخت​.



وأشار الموقع إلى أن العرض الأولي للنادي الإيطالي هو عبارة عن مبلغ 65 مليون يورو، لكن أياكس رفضه، مفضلا الحصول على مبلغ أكبر من الأموال.



ولفت الموقع إلى أن على دي ليخت، صاحب الـ19 عاما، أن ينخرط في تدريبات أياكس يوم الإثنين المقبل إستعدادا للموسم القادم، في حال لم يتم بيعه لفريق آخر خلال الأيام الثلاثة المقبلة.