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مصر

أبناء الجالية المصرية يحصدون المراكز الأولى فى الثانوية العامة بقطر

الخميس 04/يوليه/2019 - 12:11 م
أحمد طاهر سعيد محمد
أحمد طاهر سعيد محمد
دعاء جابر
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حصد أبناء الجالية المصرية، في قطر المراكز الأولى في نتيجة الثانوية العامة القطرية للعام الدراسى الحالي، بالنسبة للجنسيات الأخرى الوافدة، وحصلت طالبتان على نسبة 100% على القسمين العلمي والأدبي.

وقال مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بقسم مصالح المصرية بالدوحة - قطر، إن وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية أعلنت نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٨- ٢٠١٩.

وأوضح المستشار العمالي بالدوحة هشام كامل، أنه تم التواصل مع أولياء أمور كل من الأولى على القسم الأدبي الطالبة ليلى ياسر المنسي، وحصلت على نسبة ١٠٠%، أما الطالبة روئ بسام فجاءت الأولى على القسم العلمي وحصلت على نسبة ١٠٠%.

كما تم التواصل مع الثاني على القسم العلمى، وهو الطالب أحمد طاهر سعيد محمد، وحصل على نسبة ٩٩.٩٣%.

وبعثت وزارة القوى العاملة برسالة من خلال المستشار العمالي للحاصلين على المراكز الأولى، معربة فيها عن سعادتها البالغة وفخرها بالنجاح الباهر والمشرف الذي حققته الطالبتان، وحصولهما على المراكز الأولى في الثانوية العامة القطرية لهذا العام، فضلًا عن تقديرها لاجتهادهما وعزمهما للوصول إلى هذه المرتبة المشرفة، وإدخال البهجة والسرور على قلوب أسرهما وقلوب المصريين جميعًا.

كما أشادت الوزارة بدور الأسر المصرية أولياء أمور  الطالبتين المتفوقتين في رعاية أبنائهم والاهتمام بهم، وتشجيعهم على النجاح.
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