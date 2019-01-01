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محافظات

موانئ البحر الأحمر تستعد لبدء سفر 30 ألف راكب من عمالة خدمات الحجاج

الخميس 04/يوليه/2019 - 12:09 م
موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر
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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن رفع درجة الاستعداد بميناء سفاجا لبدء سفر 30 ألف راكب من عمالة خدمة الحجاج على متن العبارتين "أمانة" و"القاهرة".

وذكر بيان أصدرته هيئة موانئ البحرالأحمر أنه تم عقد اجتماع برئاسة رئيس الإدارة المركزية لميناء سفاجا، وأعضاء المجتمع المينائي ومندوب المحافظة لتنسيق الجهود بين كافة الجهات العاملة بالميناء والمحافظة لتقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات والعمل على منع التكدسات خارج وداخل الميناء.

وأضاف البيان، أنه تم التنبيه على تكثيف خدمات الشرطة والجمارك بصالات السفر والوصول لسرعة إنهاء إجراءات التفتيش والجمارك دفعة واحدة لاختصار الوقت، مع تشديد إجراءات التفتيش والكشف عن المفرقعات، وزيادة أعداد الحمالين لخدمة الركاب وإلغاء إجازات العاملين القائمين بخدمة الركاب، وتكثيف العمل بصالات السفر والوصول مع رفع كفاءة قرية خدمة الركاب بمدينة سفاجا لاستقبال الركاب وتقديم خدمات متميزة ومنع تكدسهم أمام بوابات الميناء.

وأشار البيان إلى أنه تم التنسيق مع إدارة المرور لتوفير دوريات متابعة مستمرة لتوجيه الركاب للقرية ودفع الركاب في أفواج للميناء، عندما تصبح العبارة جاهزة، وذلك للقضاء على ظاهرة تكدس الأتوبيسات أمام بوابة الميناء.

كما ذكر البيان أن اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس الهيئة، شدد على ضرورة التزام التوكيلات الملاحية بالإعلان عن مواعيد وصول وسفر العبارات والالتزام بها وإلزام مالكي العبارات بالالتزام بالأعداد المسموح بها، وضرورة تبخير العبارات قبل كل رحلة، وتم التنبيه على إدارة الحجر الصحى بالميناء لتوفير الإسعافات الأولية.

وأضاف أنه تم التأكيد على ضرورة تواجد سيارة إسعاف مجهزة بالإسعافات الأولية بجوار العبارات أثناء صعود الركاب لخدمتهم ونقل الحالات الحرجة في حالة الضرورة، كما تم التنبيه بضرورة التأكد من سلامة العبارات قبل السماح لها بالسفر للتأكد من صلاحيتها للإبحار وتوفير كافة إجراءات التأمين ومعدات الإطفاء والإنقاذ بما يتناسب مع أعداد الركاب، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتابعة المستمرة والعمل على راحة المسافرين وفتح مركز عمليات الميناء على مدار اليوم بالتنسيق مع مركز العمليات الرئيسي بالهيئة.
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