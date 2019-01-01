الخميس 04 يوليه 2019 الموافق 01 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

محافظات

وصول شحنات ذرة وقمح إلى ميناء الإسكندرية

الخميس 04/يوليه/2019 - 12:08 م
ميناء
ميناء
طباعة
وصل إلى ميناء الإسكندرية 4 بواخر تحمل شحنات ذرة هي "كي م ويبا وهانز بورج وطولبير" من أوكرانيا، وتبلغ جملة حمولتها 114 ألف طن، ومن روسيا السفينة "مابيل بايونير" وعليها 31 ألف طن.

وأعلن المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، أن الميناء استقبل أيضا الباخرتين "أوسيرز وسينت فاز ينوس" من روسيا، وتحملان 86 ألف طن قمح.

وأضاف الغندور - في تصريح - أنه تم تفريغ حمولات البواخر في صوامع الغلال بعد فحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وخلوها من الحشرات، تمهيدًا لتبخيرها وإرسالها للمطاحن في المحافظات الأخرى.

وأشار إلى أن مخزون الغلال بميناء الإسكندرية يبلغ 955 ألف طن، منها 219 ألف طن قمح، مؤكدًا ارتقاء مستوى الأداء ونظم العمل بجميع الإدارات، وسرعة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. الزمالك يسعى لرد ضربة "كهربا" للأهلي من إنجلترا

منذ يومين

عامل يحبس شقيقه بالمنزل 11 عامًا فى البحيرة

منذ ثلث ساعة

أسرة المطربة شيما تحضر جلسة الحكم عليها في "تسهيل الدعارة"

منذ يوم

إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج فى "الفيديو الإباحى"

ads

الصور

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

ads

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بالموافقة على الاتفاق الحكومى مع قبرص بشأن خط أنابيب غاز

رسالة من "كهربا" تؤكد رحيله عن الزمالك

أسرة المطربة شيما تحضر جلسة الحكم عليها في "تسهيل الدعارة"

كيف تحسب فاتورة الكهرباء فى منزلك بالأسعار الجديدة؟

ستوديو

رئيس الإذاعة المصرية: "صوت العرب" ستعود إلى رونقها

تعرّف على سبب عطل "فيسبوك وواتس آب وإنستجرام" (فيديو)

بعد زيارة راموس.. خبير سياحى: الغردقة أصبحت مدينة المشاهير (فيديو)

حفل توديع لرواد فضاء قبل رحلة مرتقبة (فيديو)

ads

رياضة

يوفنتوس يضع اللمسات الأخيرة على صفقة إيكاردى فى إيبيزا

شعراوي يرضخ لأموال الصين

اشبيلية يتعاقد مع الأرجنتيني لوكاس اوكامبوس

بنفيكا البرتغالي يضم مهاجم ريال مدريد

الرئيس نيوز

"محلية" النواب: قانون الإدارة في مكتب المجلس ولا أتصور عرضه بالدور الحالي

أغرب التغريدات في حب صلاح

محمد شاكر: الربط الكهربائي بين مصر والسودان بانتظار التشغيل التجريبي

إسرائيل تتكتم أنباء الاحتجاجات كما لو كانت دولة عربية

منوعات

الجيش الأمريكي يحذر مستخدمي "أوت لوك" من القرصنة الإيرانية

دعابة بريئة لطفل تتسبب في إخلاء طائرة

دراسة: الأشجار هى الأفضل لإنقاذ المناخ

إيران ترحّل المطربة البريطانية جوس ستون فور وصولها

كشكول

المصريون يتفوقون على القطريين في الثانوية العامة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الفرقة الرابعة بـ"لغة عربية" المنوفية

"الخشت" يلتقي مدير المجلس الثقافي البريطاني بمصر لبحث أوجه التعاون

عبدالحكم: الانتهاء من أعمال تصحيح مواد الأسبوع الأول والثاني

إسلام سياسي

"طالبان" تطلق سراح 42 جنديا أفغانيا فى إقليم جوزجان

كاتب خليجي: الإخوان تنظيم منغلق ولن يقوم بمراجعات فكرية حقيقية

موقع أمريكي يفضح تحركات قطر الإرهابية

داعش يواصل هجماته الإرهابية في سوريا

مقالات الرأي
ماجد حبته
برلمانيون يهدّدون القضاء!
سيد عبدالقادر
ما أكثر المتحرشين حولنا
صفوت البياضي
وقفة من أجل أجيال واعدة
أحمد بهاء الدين شعبان
سيرة البطل المصرى
المزيد
ads

الثقافة

اليوم.. حفل موسيقي بالمركز الثقافي الكوري

"الثقافة" تفتتح فرع هيئة الكتاب في بيروت بعد تطويره

الليلة.. فيلم "ليلتي الكبيرة" بالمركز الثقافي الإسباني

محاضرات وورشة حكي بثقافة الوادي الجديد

صفحتنا ع الفيس بوك