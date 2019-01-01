وصول شحنات ذرة وقمح إلى ميناء الإسكندرية

وصل إلى ميناء الإسكندرية 4 بواخر تحمل شحنات ذرة هي "كي م ويبا وهانز بورج وطولبير" من أوكرانيا، وتبلغ جملة حمولتها 114 ألف طن، ومن روسيا السفينة "مابيل بايونير" وعليها 31 ألف طن.



وأعلن المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، أن الميناء استقبل أيضا الباخرتين "أوسيرز وسينت فاز ينوس" من روسيا، وتحملان 86 ألف طن قمح.



وأضاف الغندور - في تصريح - أنه تم تفريغ حمولات البواخر في صوامع الغلال بعد فحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وخلوها من الحشرات، تمهيدًا لتبخيرها وإرسالها للمطاحن في المحافظات الأخرى.



وأشار إلى أن مخزون الغلال بميناء الإسكندرية يبلغ 955 ألف طن، منها 219 ألف طن قمح، مؤكدًا ارتقاء مستوى الأداء ونظم العمل بجميع الإدارات، وسرعة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات.