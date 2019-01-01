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عالم

قبرص تدين استهداف أحد مراكز المهاجرين في ليبيا

الخميس 04/يوليه/2019 - 12:06 م
جريدة الدستور
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أدانت قبرص، اليوم الخميس، القصف الجوي الذي استهدف مركزًا لاحتجاز المهاجرين في بلدة تاجوراء، شرق العاصمة الليبية طرابلس، وأسفر عن مصرع 40 مهاجرًا، وإصابة أكثر من 70 آخرين.

وقالت وزارة الخارجية القبرصية- في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نقلتها وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه": ندين بشدة الهجوم الذي جرى في الساعات الأولى من أمس الأربعاء، على مركز لاحتجاز اللاجئين في العاصمة الليبية طرابلس، الذي أودى بحياة عدة مدنيين وأصيب آخرون على إثره.

وكان الجيش الوطني الليبي قد نفى، في وقت سابق، استهداف مركز لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء، مؤكدًا أن فصائل متحالفة مع حكومة الوفاق في طرابلس قصفت المركز بعد أن نفذ الجيش الوطني ضربة جوية دقيقة أصابت معسكرًا للميليشيات.
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