تحيا مصر: قوافل نور حياة تكشف على ألف مواطن بالدقهلية والجيزة

انطلقت اليوم الخميس القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية "نور حياة" لإجراء الكشف الطبي على مواطني مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ومنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة والتي تشمل ٨ محافظات حتى الآن وهي الشرقية، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، بني سويف، المنيا، والدقهلية والجيزة.



واستقبلت القافلة في يومها الأول بمدينة المنصورة نحو 500 مواطن لإجراء الكشف الطبي تمهيدا لتحويل الحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار إلي مستشفي المنصورة العسكري، لإجراء العمليات الجراحية لها فضلا عن تسليم العلاج وإجراء كشف النظارة تبعا لاحتياج المريض مجانا داخل القافلة.



كما استقبلت قافلة منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة 500 مواطن لتقديم الخدمة الطبية لهم.



وتعمل قوافل مبادرة نور حياة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع لاستقبال نحو ألف مواطن على مدار اليومين.



ومن جانبه قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبى على 147 ألف مواطن وإجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء مجانا خلال العام الجاري، فضلا عن إجراء الكشف الطبى لنحو 660 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية فى 6 محافظات هي الشرقية والاسكندرية ومرسى مطروح والمنيا وقنا والأقصر، وتسليم 132 ألف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبى مجانا.



وأضاف أن الصندوق فتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118



وينفذ صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة بتكليف من رئيس الجمهورية بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية ومؤسسات الأورمان، وبنك الشفاء، والجمعية الشرعية وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية، خلال 3 سنوات على 4 مراحل بتمويل قدره مليار جنيه من الصندوق.