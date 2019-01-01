تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"خلية طلاب حلوان"

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، الخميس، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية طلاب حلوان" لجلسة 5 أغسطس المقبل؛ لتعذر حضور المتهمين.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار هو فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد جماد، وأمانة سر معتز مدحت ووليد رشاد.



كانت المحكمة قضت في وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازى غيابيًا، وعاقبت 15 متهمًا آخرين غيابيًا بالسجن 5 سنوات في قضية "خلية طلاب حلوان".



وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.