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فن

رامى مالك يرفض دور "إرهابى عربى"

الخميس 04/يوليه/2019 - 12:03 م
جريدة الدستور
وكالات
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رفض الممثل الأمريكي الحاصل على جائزة أوسكار لأفضل ممثل، "رامي مالك"، أن يجسد دور شخص إرهابي يتحدث اللغة العربية في فيلم "جيمس بوند" المقبل.

وقال مالك، ذو الأصول المصرية، إنه أصر على الحصول على تأكيدات أن الشخصية التي سوف يؤديها في الفيلم لن تكون شخصية "إرهابي عربي"، وإنه فكر طويلا قبل قبول دوره الجديد.

وفي حوار مع صحيفة "ميرور" البريطانية، قال مالك إنه كان في حاجة للحصول على تأكيدات من المخرج الأمريكي كاري فوكوناغا بشأن دوره المقبل، وأنه لن يقوم بتأدية شخصية إرهابي يتحدث العربية، مؤكدا أنه لن يؤدي دور "إرهابي عربي" أبدا.

وقال: "دوري في الفيلم رائع، وأنا متحمس للغاية لأدائه، ولكن ذلك أمر تناقشت بشأنه مع كاري، قلت له لا يمكننا أن نربط الشخصية بأي عمل إرهابي يعكس أيديولوجية أو ديانة. هذا أمر لا أحبه. لذلك قلت إذا كنت اخترتني لهذا السبب، فأنا منسحب".

وأضاف: "بدا من الواضح أن هذه ليست رؤية المخرج، لذلك فإن الشخصية التي سوف أجسدها هي لإرهابي من نوع مختلف آخر".

ويؤدي مالك دور الشرير الرئيسي في فيلم بوند الجديد، الذي يعود من خلاله دانيال كريج لتجسيد شخصية "العميل 007"، ومن المقرر عرض الفيلم في أبريل 2020.

وكان مالك، (38 عاما)، حصل على جائزة أوسكار، مطلع هذا العام، لأفضل ممثل رئيسي، عن تجسيده دور فريدي ميركوري مغني فريق "كوين" في فيلم "بوهيميان رابسودي".
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