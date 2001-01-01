نسور قاسيون في مسقط لمواجهة عمان

تحط رحلة بعثة المنتخب السوري الشاب مواليد 2001 بأرض مطار مسقط الدولي عند الساعة الثالثة عصرا من أجل مواجهة المنتخب العماني الشاب يومي 6 و9 يوليـو الجاري، ضمن تحضيرات المنتخبين لتصفيات أمم آسيا دون 19 عاما.



وتستقر البعثة في فندق مجان القريب من مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر .



يقود المنتخب الضيف المدرب السوري سامر بستنلي ويساعده جورج خوري ومشرف المنتخب وليد عواد، وأجرى الفريق ثمانية معسكرات في سوريا قبل اختيار القائمة التي سيتم الاعتماد عليها المرحلة المقبلة.



وتضم قائمة المنتخب الضيف كلا من: صبحي الجدعان ومثنى عرقاوي ومهند شنطة ومحمد الفياض وحمد العبو وهيثم اللوز ومحمد مشهداني ومحمد النابلسي وفضل فضة وعبدالله تتان ويوسف عساف وياسين أبو كرش وماهر دياب ويحيى كرك ومحمد أبو أرشيد وأحمد عمارة وأحمد ياسين دالي ووسيم أيوب ومصطفى سفراني وفضل العليص وعبدالقادر شعبان وحمد مطلق ومصطفى ببلونة وعمار رمضان وأحمد حاتم.



جدير بالذكر أن المنتخب السوري للشباب ينشط في المجموعة الثالثة رفقة طاجيكستان ولبنان والمالديف، حيث تستضيف طاجيكستان مباريات المجموعة، بينما يلعب الأحمر رفقة فلسطين والكويت وباكستان بالإضافة لمنتخب البلد المضيف العراق.