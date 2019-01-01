إغلاق طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى.. غدًا

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى، مساعد وزير الداخلية، إغلاق طريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعى، بشكل جزئى، غدًا الجمعة، لإجراء أعمال إنشاء كبارى مشاة.



وقال مصدر أمنى، إنه في إطار تنفيذ الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، أعمال إنشاء 3 كبارى مشاة معدنية بمحافظة القليوبية، من بينها كوبرى" أبوسنة" المار أعلى خط السكة الحديد، سيتم رفع الباكية المعدنية لكوبري مشاة أبوسنة، الأمر الذي يستلزم ارتكاز الونش بطريق الإسكندرية الزراعي، مع بعد منزل الطريق الدائري اتجاه قليوب، في الاتجاه القادم من ميدان المؤسسة إلى قليوب، واستقطاع حارة مرورية من الطريق، مع تسيير الحركة فى 2 حارة أخرى بعرض الطريق.



وأشار إلى أن تنفيذ الأعمال سيكون بداية من غدٍ الجمعة 5 يوليو، من الواحدة صباحًا، وحتى الثالثة من صباح ذات اليوم، مع تعيين الخدمات اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية.