محلل أداء بنين: نسعى للفوز على المغرب

أكد الفرنسي باسكال محلل أداء منتخب بنين علمه بقوة المنتخب المغربي وقدرات لاعبيه قبل مواجهة ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.



قال باسكال في تصريحات صحفية إن هدف منتخب بلاده هو الفوز ومواصلة المشوار خلال المواجهة المقبلة.



أضاف: "نعلم مفاتيح لعب منتخب المغرب الأساسية ونعمل على إيقافها للوصول إلى هدفنا، نحن درسنا المنتخب المغربي جيدا وجاهزون لتحقيق الفوز".



واختتم حديثه قائلا: "لم نفكر في المنافس الذي سنقابله بهذا الدور، أو تفضيل منتخب عن غيره لأن سعينا الوحيد كان تحقيق الصعود ولا يهم من المنافس".



ويواجه المنتخب البنيني غدا، الجمعة، نظيره المغربي على ملعب ستاد السلام في دور الستة عشر من كأس أمم إفريقيا 2019.