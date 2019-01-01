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مصر

الإسكان: جار تنفيذ 3264 وحدة بـ"الاجتماعى" و720 بـ"سكن مصر" بغرب قنا

الخميس 04/يوليه/2019 - 11:05 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارى تنفيذ 3264 وحدة (136 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، بمدينة "غرب قنا"، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ 720 وحدة منها نهاية شهر أكتوبر المقبل، وجارٍ تنفيذ 720 وحدة، بمشروع "سكن مصر"، بالمدينة، وبلغت نسبة التنفيذ 32 %،

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أنه جارٍ تنفيذ شبكات البنية الأساسية للمرحلة الأولى بمدينة "غرب قنا" (طرق - شبكة مياه - شبكة ري - شبكة صرف صحي - كهرباء - اتصالات)، وجارٍ تنفيذ الخط الناقل للمياه بطول 8 كم، وتم الانتهاء من الرفع المساحى وأعمال الجسات لتنفيذ محطة التنقية، بطاقة إجمالية 137 ألف م3يوم، والمرحلة الأولى منها بطاقة 27400 ألف م3يوم.​
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