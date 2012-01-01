باريس سان جيرمان يستكمل اليوم التوقيع مع هيريرا

يكمل ​باريس سان جيرمان​ صفقة التوقيع مع ​أندر هيريرا​ اليوم، عقب التقارير التي قالت انه وقع لأتلتيكود مدريد لمدة ثلاث مواسم.



واصبح لاعب خط الوسط في ​مانشستر يونايتد​ حرا بعدما انتهت مدة عقده مع الفريق هذا الأسبوع.



وتقول صحيفة "لو باريزيان" إنه من المقرر ان يوقع هيريرا مع نادي باريس سان جيرمان وسيحصل على القميص رقم 21.



وكان هيريرا رفض التجديد مع اليونايتد ليسمح له ذلك بتحقيق خطوة الانتقال إلى باريس.



لعب هيريرا مع منتخب المكسيك في نهائيات كأس العالم 2014 و 2018 ، وساعد الفريق في الفوز بأولمبياد 2012 وكأس الكونكاكاف الذهبية عام 2015.



سجل اللاعب خمسة أهداف في 70 مباراة مع المنتخب الوطني.