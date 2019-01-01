أول تعليق من لامبارد بعد تولي قيادة تشيلسي

أعرب فرانك لامبارد المدير الفني الجديد لتشيلسي، عن فخره وسعادته بالعمل في هذا المنصب، داخل ناديه الذي صنع اسمه وتاريخه.



وأعلن تشيلسي، صباح اليوم الخميس، تعاقده بشكل رسمي مع لامبارد لمدة 3 مواسم، ليخلف المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، الذي رحل لتدريب يوفنتوس.



وقال لامبارد في تصريحات لموقع تشيلسي "فخور بالعودة إلى البلوز، ولكن هذه المرة كمدير فني، الجميع يعرف حبي لهذا الكيان والتاريخ الذي صنعته".



وأضاف "تركيزي منصب حاليًا على التحضير للموسم الجديد، أنا هنا للعمل بجد وتحقيق المزيد من النجاح للبلوز".



وتوجه لامبارد بالشكر والتقدير إلى ديربي كاونتي، بعد موسم واحد، افتتح من خلاله مسيرته التدريبية.



وكتب لامبارد عبر حسابه على موقع فيس بوك عقب تولي تدريب تشيلسي "أوجه الشكر لإدارة ديربي كاونتي واللاعبين والموظفين وكل من يرتبط بالنادي".



وأضاف "لقد كانت تجربة رائعة بالنسبة لي، أشعر بالفخر لأنني دربت هذا الفريق المميز، أشكر المشجعين الذين ساندوني منذ يوم وصولي إلى المدينة".