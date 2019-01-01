خطة طوارئ بايرن ميونخ تتصدر صحف ألمانيا

تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الخميس، والتي جاء على رأسها خطة الطوارئ في نادي بايرن ميونخ هذا الصيف.



وجاءت صحيفة "كيكر" بعنوان "خطة الطوارئ"، حيث أفادت بوضع بايرن ميونخ خطة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتعويض فشله في إبرام بعض الصفقات.



كما حمل الغلاف أيضًا عنوان "هوميلز ومهمة اللقب"، في إشارة لسعي بوروسيا دورتموند لاقتناص لقب البوندسليجا، بعد تدعيم صفوفه بعناصر قوية.



وخرجت صحيفة "WAZ" بعنوان "بداية تدريبات دورتموند"، حيث ألقت الضوء على عودة أسود الفيستيفال لمرافق التدريبات، أمس الأربعاء، لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.



أما صحيفة "Hamburger Morgenpost" فركزت على أغلى صفقة انتقال في تاريخ دوري الدرجة الثانية الألماني، مشيرة إلى البرازيلي دوجلاس سانتوس، لاعب هامبورج، الذي سينضم إلى زينيت الروسي مقابل 15 مليون يورو.