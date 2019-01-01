نجم النصر السعودي يقترب من الوكرة خلال الانتقالات الصيفية

اقترب المحترف البرازيلي برونو أوفيني قائد فريق النصر السعودي من الانتقال للعب في الدوري القطري الموسم المقبل.



ودخل برونو أوفيني مدافع النصر السعودي في قائمة اهتمامات نادي الوكرة القطري للتعاقد معه خلال الصيف الحالي.



ووصل اللاعب البرازيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة في الساعات الأخيرة للتفاوض مع النادي القطري على تفاصيل عقده.



ووصلت المفاوضات بين الطرفين لمرحلة متقدمة للغاية، حيث من المنتظر التوصل لاتفاق لضم المدافع البرازيلي.



وستكون صفقة برونو أوفيني من النصر إلى الوكرة مجانية كانتقال حر، بعد انتهاء عقد اللاعب مع فريقه النصر.