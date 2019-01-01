رسالة "كهربا" تؤكد رحيله عن الزمالك

وجه محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك، رسالة لمنتقديه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توارد أنباء تشير عن رحيله من القلعة البيضاء.



كهربا كتب: "متحكمش على حد من رد فعله، متحكمش على حد استحمل كتير وفي الآخر انفجر، متحكمش على حد علق مستقبله بوعد ومحصلش".



وأضاف: "متحكمش على حد بذل كل طاقته ومتقدرش، فلا تلمني فيما لا تعلم ولا تعتب على فيما لا تعيشه لكل فعل رد فعل".



وكان كهربا تغيب عن تدريبات الزمالك الفترة الأخيرة رغم العقوبات الموقعة عليه من جانب مجلس الإدارة.



وتشير بعض التقارير إلى أن كهربا بات قريبا من الانتقال للأهلي رغم تأكيد رئيس الزمالك على أن عقد اللاعب في القلعة البيضاء يمتد لخمسة مواسم.