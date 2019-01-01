الجنايات تتسلم طلب التحفظ على أموال متهمي "خلية الأمل"

تسلمت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، طلب التحفظ على أموال المتهمين الصادر من النيابة العامة في قضية "خطة الأمل".



وشمل القرار رقم 35 لسنة 2019، 82 شخصًا بخلاف نحو 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا.



وأبرز المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 هم: "مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد" و"أسامة عبدالعال محمد العقباوي" و"أحمد عبدالجليل حسين الغنام" و"عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي" و"حسام مؤنس محمد سعد" و"زياد عبدالحميد زكي العليمي" و"هشام فؤاد محمد عبدالحليم" و"حسن محمد حسن بربري".



وكانت وزارة الداخلية أحبطت مخططًا لقيادات الجماعة الإرهابية لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو، وتحديد واستهداف 19 كيانًا اقتصاديًا قيمتها 250 مليون جنيه، للإنفاق على ذلك المخطط.