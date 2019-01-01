مدافع المغرب يحذر من قوة بنين

وجه غانم سايس، مدافع المنتخب المغربي، تحذيرا لزملائه في الفريق يتضمن الحذر من منتخب بنين قبل مواجهة الفريقين في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.



وقال سايس، في تصريحات صحفية، إن المنتخب البنيني تأهل في مجموعة صعبة، وسجل في شباك غانا وتعادل معه، كما أحرج منتخب الكاميرون حامل اللقب لذلك يجب على جميع لاعبي المغرب الحذر منه.



وأضاف: "سيكون من الخطأ أن نضع أنفسنا مرشحين للفوز سواء للمباراة أو البطولة، لسنا مرشحين لحصد اللقب حتى الآن من وجهة نظري يجب أن نبتعد عن تلك الضغوطات".



واختتم حديثه قائلا: "سنواجه منتخب بنين بكل قوة، نعلم أن اللقاء فاصل ولا بديل سوى الفوز".