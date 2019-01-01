تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ"فض رابعة"

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الخميس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 35 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا، "فض اعتصام رابعة العدوية" لجلسة 5 أغسطس.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد.



يذكر أن المحكمة قضت في وقت سابق بالإعدام شنقًا لـ75 متهمًا من بينهم محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع، وباسم عودة وآخرين، وأحكام بالمشدد لباقي المتهمين.