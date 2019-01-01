"الداخلية" تنجح فى الصلح بين عائلتين بالغربية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية قرية محلة خلف بدائرة مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية في النزاع القائم بينهما.



جاء ذلك في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رءوس العائلات وأفراد العائلتين، حيث تم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كلًا منهما بعدم التعرض للآخر.



لقى ذلك استحسان أهالي القرية الذين أعربوا عن شكرهم لجهاز الشرطة لما يوليه من جهد لفض المنازعات وإنهاء الخصومات بين المواطنين.