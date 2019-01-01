قراران جمهوريان بتخصيص أراض لإقامة مشروعات بالإسكندرية وأسوان

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٢٢٥ لسنة ٢٠١٩ بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 417.63 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية بمحافظة الإسكندرية.



كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠١٩ بتخصيص مساحة 503.49 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بنبان بمحافظة أسوان لاستخدامها في إنشاء محطة معالجة صرف صحي وغابة خشبية.

نُشر القراران في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.