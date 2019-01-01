ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات
الخميس 04/يوليه/2019 - 10:52 ص
اكرم عمرانطباعة
ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.53% رابحا 7.97 نقطة ليصل إلى مستوى 1506.50 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.
وجرت تداولات بورصة البحرين بمستهل التعاملات على 3 ملايين سهم، بقيمة قدرها مليون دينار بحرينى.
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 31.91%، مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.68%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.10%، مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.79%.
جاء ارتفاع سوق البحرين بالتزامن مع الارتفاعات القياسية لأسواق المال الأمريكية والتي انعكست بالتبعية على بقية أسواق المال في أوروبا وآسيا ومن ثم الأسواق العربية.
وجرت تداولات بورصة البحرين بمستهل التعاملات على 3 ملايين سهم، بقيمة قدرها مليون دينار بحرينى.
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 31.91%، مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.68%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.10%، مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.79%.
جاء ارتفاع سوق البحرين بالتزامن مع الارتفاعات القياسية لأسواق المال الأمريكية والتي انعكست بالتبعية على بقية أسواق المال في أوروبا وآسيا ومن ثم الأسواق العربية.