ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.53% رابحا 7.97 نقطة ليصل إلى مستوى 1506.50 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.



وجرت تداولات بورصة البحرين بمستهل التعاملات على 3 ملايين سهم، بقيمة قدرها مليون دينار بحرينى.



وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 31.91%، مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.68%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.10%، مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.79%.



جاء ارتفاع سوق البحرين بالتزامن مع الارتفاعات القياسية لأسواق المال الأمريكية والتي انعكست بالتبعية على بقية أسواق المال في أوروبا وآسيا ومن ثم الأسواق العربية.