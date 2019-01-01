"بطرس غالي" تدعو المجتمع الدولي واليونسكو للتحرك لوقف بيع آثار مصر في لندن

أعربت مؤسسة "كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة" عن استغرابها لتردد السلطات البريطانية في اتخاذ الموقف الحاسم والعاجل اللازم لوقف قرار بيع بعض القطع الأثرية المصرية في المزاد العلني المقرر، لحين التحقق من شرعية وقانونية تداولها، وهو ما يشكل جريمة ضد الإنسانية باعتباره اعتداء على التراث والحضارة الإنسانية.



ودعت المؤسسة في بيان لها اليوم الخميس المجتمع الدولي واليونسكو والمؤسسات ذات الصِّلة للتحرك العاجل تنفيذا لالتزاماتها لحماية التراث العالمي، وألا يتوقف دورها عند الإدانة والشجب، وأن تتخذ إجراءات واضحة لمنع هذه المأساة، والتي لا تتوقف على التراث الإنساني المصري القديم بل تمتد لاستباحة آثار لحضارات العالم القديم في أفريقيا وآسيا.



كانت قاعة مزادات "كريستيز" قد أعلنت أنها ستتنظم اليوم الخميس مزادا لبيع 32 قطعة أثرية مصرية في لندن، في تحد لجميع تحركات الحكومة المصرية والمجتمع الدولي الذي طالب دار المزادات بوقف بيع التراث المصري، بعدما تقدمت وزارة الآثار ببلاغ للنائب العام لإرسال مساعدة قضائية إلى السلطات ‏البريطانية لوقف بيع والتحفظ على هذه القطع واستردادها، وفقا لقوانين حماية الآثار المصرية ‏والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

