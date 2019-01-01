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حوادث

الأمن العام يكشف لغز مقتل شاب في الإسكندرية

الخميس 04/يوليه/2019 - 10:46 ص
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية في ضبط مرتكبي واقعة مقتل سائق وسرقة "التوك توك" قيادته بالإسكندرية.

تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، بالعثور على جثة سائق توك توك مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، في أحد المجاري المائية بدائرة القسم مصاب بجرح بالرأس.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مباحث الإسكندرية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة مقيمين بالإسكندرية والمنوفية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، حيث قرر أحدهم أنه عقد العزم على سرقة أحد مركبات "التوك توك" عشوائيًا كرهًا عن قائدها، وفي سبيل تنفيذ مخططه استعان بباقى المتهمين، وبتاريخ الواقعة استقل اثنين منهم مركبة "التوك توك" رفقة المجنى عليه بزعم توصيلهما، وأنه كان في انتظارهما صحبة أحد المتهمين بمكان الواقعة، وحال وصولهم تعدوا عليه بالضرب وأودوا بحياته، واستولوا على مركبة "التوك توك" ومبلغ مالى قدره 170 جنيه وهاتفه المحمول، ثم ألقوا جثته بمكان العثور.

وبمواجهتهم أرشدوا عن مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول المستولى عليهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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