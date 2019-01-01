الريان يقترب من نجم الترجى

اقترب نادي الريان من التعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري فسيني كوليبالي، نجم الترجي التونسي، لدعم صفوف الفريق القطري في الموسم الجديد.



وتسير المفاوضات نحو النجاح لاسيما، في ظل وجود رغبة كبيرة لدى مسئولي الريان في ضم اللاعب، الذي قدم مستويات رائعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وفي حال نجاح الريان في التعاقد مع كوليبالي سيكون اللاعب الثاني الذي يضمه من الترجي، حيث سبق أن تعاقد مع الكاميروني فرانك كوم، قبل أيام.



ويسعى الريان لحسم الصفقة سريعا حتى يستطيع اللاعب الالتحاق بتجهيزات الفريق للموسم الجديد، وكذلك المعسكر الخارجي الذي سيقام في إسبانيا.