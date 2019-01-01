أهالي عقار الخليفة المنهار: مصنوع من الحجارة والخشب

تستمع نيابة المقطم والخليفة الجزئية، إلى أقوال الأهالي المقيمين في عقار الخليفة المنهار.



وأكد الأهالي المتضررين، أن العقار مصنوع من الخشب والحجارة وكان مكون من طابقين ودور أرضي.



كانت النيابة قررت تشكيل لجنة هندسية من حي الخليفة لفحص العقار، وإعداد تقرير عن حالته الهندسية وعمره، وكشف أسباب سقوط وتصدع الجدران.



وكان العقار انهار صباح الإثنين الماضي، بحى الخليفة، بعد أن أخلته الأجهزة الأمنية بالقاهرة من السكان قبل في اليوم السابق لانهياره حفاظًا على أرواحهم.



تلقى المقدم أحمد سعيد، رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، بلاغًا من النجدة يفيد بتضرر أهالي عقار رقم 5 بعطفة الزعفران، من سقوطه.



على الفور انتقلت قوة من رجال الأمن وإدارة المتابعة وبعض أجهزة الحي، وتم إخلاء المنزل، وبإجراء المعاينة تبين أن العقار مكون من دور أرضي ودورين علوي، ويوجد 3 أسر بالعقار مقيمين فيه، وتم إخلاء العقار من الأسر المقيمة فيه حفاظًا على الأرواح.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.