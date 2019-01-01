بالصور.. رئيس الاتحاد الأفريقي يصل الغردقة لقضاء إجازة سريعة

وصل أحمد أحمد، رئيس اتحاد كرة القدم الأفريقية، وعدد من مرافقية، لقضاء إجازة سريعة بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، وذلك على هامش متابعته لمباريات كأس الأمم الأفريقية في مصر.



والتقى محافظ البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم، رئيس الاتحاد الأفريقي في أحد الفنادق بمنطقة سهل حشيش، وأهداه هدية تذكارية "مفتاح الغردقة"، ودرع المحافظة.



ورحب محافظ البحر الأحمر برئيس الاتحاد الأفريقي، والوفد المرافق له، معربا عن سعادته بتواجدهم بمدينة الغردقة عروس البحر الأحمر، متمنيا لهم إقامة ممتعة بالمدينة الساحلية.



وأكدت محافظة البحر الأحمر في بيان لها اليوم الخميس، أن رئيس الاتحاد الأفريقي شكر المحافظ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن سعادته بزيارة مدينة الغردقة الرائعة، مشيدًا بالمنتجعات الساحرة، والمناظر الخلابة بها.