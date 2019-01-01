الخميس 04 يوليه 2019 الموافق 01 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

مصر

رئيس التأمين الصحى تتفقد المنشآت الطبية بجنوب سيناء

الخميس 04/يوليه/2019 - 10:43 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى - سارة سعودى
طباعة
تفقدت الدكتورة سهير أحمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، يصاحبها لجنة مشكلة من قيادات رئاسة الهيئة الوحدات الطبية التابعة لمنطقة جنوب سيناء للتأمين الصحي.

وبدأت رئيس التأمين الصحى جولتها بالمرور على العيادات الخارجية للتأمين الصحي بمنطقة الرويسات، ثم المرور على العيادة الطبية الشاملة بمدينة الطور عاصمة المحافظة، ومبنى المنطقة الطبية وإدارة اللجان الطبية بالطور.

ووجهت رئيس هيئة التأمين الصحى بتلافي جميع الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور، واستمعت رئيسة الهيئة لآراء الأطباء والفريق الطبي من العاملين بالمنطقة في ظروف العمل والحلول التي من شأنها أن تحسن من أداء تقديم خدمة طبية لائقة لمواطني محافظة جنوب سيناء.

واستقبل محافظ جنوب سيناء، الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، بحضور اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، لبحث تطوير منظومة التأمين الصحي بالمحافظة، سيتم خلال الجولة تفقد عيادة منطقة الطور الطبية، وعيادة الطور للتأمين الصحي، واللجنة الطبية العامة بطور سيناء، وعيادة الرويسات الشاملة بشرم الشيخ، وخدمة العملاء للتأمين الصحي بمستشفي شرم الشيخ الدولي، بالاضافة لمتابعة أعمال التامين الصحي بمدينة طابا.

وأثنى المحافظ على جهود رئيس التأمين الصحي والخدمات الصحية المقدمة للجماهير وخصوصا بعد فصل جنوب سيناء عن منطقة التأمين الصحي ببورسعيد، للتخفيف عن كاهل المواطنين عناء السفر لبورسعيد.

وأعلنت عبد الحميد عن قيام الهيئة برفع كفاءة عيادة الطور للتأمين الصحي وتطويرها.

وطالبت بتخصيص مكان مناسب لمقر التأمين الصحي بطور سيناء، وايضا وحدتين سكنيتين لاستضافة الأطباء التابعين للهيئة، وتخصيص أرض لبناء فرع للهيئة بشرم الشيخ، ووافق المحافظ على اختيار موقعين للتأمين الصحي بطور سيناء وشرم الشيخ وتخصيصها بعد أخذ الموافقات من الجهات المختصة، وأيضا تخصيص وحدتين سكنية كاستراحة للأطباء بطور سيناء، بعد قيام الهيئة بسداد ثمنهما بالكامل.
ads

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

النتائج الرسمية لنسب نجاح الصف الأول الثانوى

منذ أقل من ساعتين

اليوم.. الفصل فى قرار التحفظ على أموال المتهمين بقضية خلية الأمل

منذ حوالي 17 ساعة

خاص.. الزمالك يسعى لرد ضربة "كهربا" للأهلي من إنجلترا

منذ حوالي 11 ساعة

دعارة إلكترونية.. تطبيق جديد يعري النساء في منازلهم لابتزازهم

ads

الصور

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

ads

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بالموافقة على الاتفاق الحكومى مع قبرص بشأن خط أنابيب غاز

كيف تحسب فاتورة الكهرباء فى منزلك بالأسعار الجديدة؟

تفحم 3 جثث وإصابة 6 فى حريق سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوى

عامل يحبس شقيقه بالمنزل 11 عامًا فى البحيرة

ستوديو

مفاجأة للمصريين.. 9 أيام إجازة عيد الأضحى في أغسطس (فيديو)

"كل سنة وإنت طيب يا فخد العرب".. هشام ماجد يحتفل بعيد ميلاد شيكو

أجيرى يضع شرطًا وحيدًا لفوز صلاح بالكرة الذهبية

تعرف على حالة الطقس اليوم (فيديو)

ads

رياضة

نسور قاسيون في مسقط لمواجهة عمان

محترف أهلي جدة السعودي يتفق مع سلافيا براغ التشيكي

محلل أداء بنين: نسعى للفوز على المغرب

باريس سان جيرمان يستكمل اليوم التوقيع مع هيريرا

الرئيس نيوز

"أسد الموصل".. ذو الثلاثة آلاف عام: دمره "الدواعش" ورمَّمه هواة الآثار

البترول تعلن عن كشف بترولي جديد في سيناء

"ديليك" الإسرائيلية: تصدير غاز لمصر بقيمة 15 مليار دولار نهاية 2019

بينها اتفاق غاز مع قبرص.. السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية

منوعات

إيران ترحّل المطربة البريطانية جوس ستون فور وصولها

تعاون "أسترالي - هندي" يحدد جينا جديدا مرتبط بانفصام الشخصية

بريطانيا تعيد 1400 طن من الدواجن إلى البرازيل

ولاية فلوريدا الأمريكية تدعو لقتل نوع من السحالي لزيادة أعدادها

كشكول

ننشر أعداد طلاب الفرصة الثانية بامتحانات الأول الثانوي

اعتماد نتيجة الفرقة الثانية بـ"إعلام الأزهر"

ننشر نسب نجاح طلاب الأول الثانوي "دور مايو"

"شوقي" يشهد بروتوكول تعاون "التعليم" و"Educate Me"

إسلام سياسي

خناقة بين الإخوان الهاربين علي قنواتهم.. والسبب عجز الجماعة

"الإرهابية" تنفي رسميا وفاة القائم بأعمال المرشد محمود عزت

تعرف على استراتيجية داعش الجديدة فى العراق

وقف 20 رجل شرطة عن العمل بعد مقتل طفلة خلال مداهمة بالفلبين

مقالات الرأي
ماجد حبته
برلمانيون يهدّدون القضاء!
سيد عبدالقادر
ما أكثر المتحرشين حولنا
صفوت البياضي
وقفة من أجل أجيال واعدة
أحمد بهاء الدين شعبان
سيرة البطل المصرى
المزيد
ads

الثقافة

محاضرات وورشة حكي بثقافة الوادي الجديد

ثقافة الغربية تناقش التعاون الثقافي بين مصر وأفريقيا

"العلاقات المصرية الأفريقية" ندوة بثقافة الجيزة

الليلة.. حفل الفنانة "بلقيس" بمركز درب 1718

صفحتنا ع الفيس بوك