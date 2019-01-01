رئيس التأمين الصحى تتفقد المنشآت الطبية بجنوب سيناء

تفقدت الدكتورة سهير أحمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، يصاحبها لجنة مشكلة من قيادات رئاسة الهيئة الوحدات الطبية التابعة لمنطقة جنوب سيناء للتأمين الصحي.



وبدأت رئيس التأمين الصحى جولتها بالمرور على العيادات الخارجية للتأمين الصحي بمنطقة الرويسات، ثم المرور على العيادة الطبية الشاملة بمدينة الطور عاصمة المحافظة، ومبنى المنطقة الطبية وإدارة اللجان الطبية بالطور.



ووجهت رئيس هيئة التأمين الصحى بتلافي جميع الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور، واستمعت رئيسة الهيئة لآراء الأطباء والفريق الطبي من العاملين بالمنطقة في ظروف العمل والحلول التي من شأنها أن تحسن من أداء تقديم خدمة طبية لائقة لمواطني محافظة جنوب سيناء.



واستقبل محافظ جنوب سيناء، الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، بحضور اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، لبحث تطوير منظومة التأمين الصحي بالمحافظة، سيتم خلال الجولة تفقد عيادة منطقة الطور الطبية، وعيادة الطور للتأمين الصحي، واللجنة الطبية العامة بطور سيناء، وعيادة الرويسات الشاملة بشرم الشيخ، وخدمة العملاء للتأمين الصحي بمستشفي شرم الشيخ الدولي، بالاضافة لمتابعة أعمال التامين الصحي بمدينة طابا.



وأثنى المحافظ على جهود رئيس التأمين الصحي والخدمات الصحية المقدمة للجماهير وخصوصا بعد فصل جنوب سيناء عن منطقة التأمين الصحي ببورسعيد، للتخفيف عن كاهل المواطنين عناء السفر لبورسعيد.



وأعلنت عبد الحميد عن قيام الهيئة برفع كفاءة عيادة الطور للتأمين الصحي وتطويرها.



وطالبت بتخصيص مكان مناسب لمقر التأمين الصحي بطور سيناء، وايضا وحدتين سكنيتين لاستضافة الأطباء التابعين للهيئة، وتخصيص أرض لبناء فرع للهيئة بشرم الشيخ، ووافق المحافظ على اختيار موقعين للتأمين الصحي بطور سيناء وشرم الشيخ وتخصيصها بعد أخذ الموافقات من الجهات المختصة، وأيضا تخصيص وحدتين سكنية كاستراحة للأطباء بطور سيناء، بعد قيام الهيئة بسداد ثمنهما بالكامل.