شركة المرافق تحرر 1208 محاضر في الأقصر

شنت إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر عددا من الحملات لضبط المخالفين، مستهدفة الشوارع والميادين بكافة مدن المحافظة، وذلك لإزالة الإشغالات تيسيرا للحركة المرورية وانضباط الشارع.



وأوضح المقدم أشرف أبوالفتوح، مدير إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، أنه خلال الحملات التي شنتها الإدارة، خلال الفترة الماضية، تم تحرير 1208 محاضر للمخالفين، تضمنت 717 محضر إزالات إدارية، 8 محاضر مخالفة نظافة، 98 محضرا للباعة الجائلين، 309 محاضر إشغال طريق، 76 محضر مضبوطات متنوعة.



وأضاف مدير إدارة شرطة المرافق أن كافة الحملات تمت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الجهات المنوطة بهدف تنفيذ محاضر المخالفات الصادرة، وتأمين الحملات المختلفة، مشيرا إلى تكثيف جهود المديرية من خلال التعامل مع المخالفات بمختلف أنواعها بحزم وسرعة للقضاء عليها أولا بأول، وردع المخالفين في ضوء توجيهات كل من مدير أمن الأقصر اللواء طارق علام، ومحافظ الأقصر.