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اقتصاد

1.6 مليون دولار أرباح "العرفة" حتى نهاية إبريل الماضي

الخميس 04/يوليه/2019 - 10:42 ص
دولار
دولار
اكرم عمران
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أعلنت مجموعة "العرفة" للاستثمارات والاستشارات، القوائم المالية للفترة من 01022019 إلى 30042019، والتى أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع 1.635.449 دولار، مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح 1.881.807 دولار خلال الفترة من 01022018 إلى 30042018.

وفي السياق ذاته، حققت الشركة صافي ربح غير مجمع عن الفترة من 01022019 إلى 30042019، قدره 2.028.029 دولار، نظير صافي ربح بلغ 1.878.742 دولار، خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وكانت الشركة قد أعلنت أنها تعتزم خلق أسواق جديدة لشركة "كونكريت" للملابس الجاهزة خارج مصر، خاصة في منطقة الخليج العربي والتي تري أنها قد تبدأ خلال عام 2019، من خلال التخطيط لفتح أسواق جديدة داخل مصر لإحدى السلاسل التجارية الإنجليزية التابعة للمجموعة والتي سوف تستهدف القاعدة المتوسطة من العملاء.

وقالت "العرفة" إنها بدأت في رؤية الكثير من المؤشرات الإيجابية التي تنبىء بزيادة في حجم الصادرات.

ونجحت المجموعة في إعادة فتح بعض الأسواق الإستراتيجية التي كانت قد هجرت المصانع المصرية مثل السوق الأمريكي الهام.

وتعمل "العرفة" خلال الفترة القادمة على دعم وتطوير قاعدة المصانع التي تمتلكها في مصر، إيمانًا من المجموعة بأن زيادة حجم الصادرات يعد أهم السبل للخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة.

وتتوقع المجموعة نمو مبيعات التصدير خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي والعام المالي القادم، إلى ما يقرب من 300 مليون دولار أمريكي خلال 2018-2019.

وتستهدف العرفة، زيادة حصة المجموعة من إجمالي صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى 14%.
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