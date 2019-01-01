الخميس 04 يوليه 2019 الموافق 01 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

مصر

إعلامية كويتية: الرئيس السيسي أنقذ الوطن العربي من خطر التقسيم

الخميس 04/يوليه/2019 - 10:38 ص
السيسي
السيسي
طباعة
قالت الإعلامية الكويتية الشهيرة عائشة الرشيد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنقذ الوطن العربي بأكمله من خطر التقسيم والدمار الشامل، مؤكدة أن الرئيس السيسي لم يحم الشعب المصري فقط، بل حمى الأمة العربية بأكملها.

وأضافت الرشيد – في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت، على هامش حضورها الاحتفال الذي أقامته السفارة المصرية بالكويت، بالذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو – "لا يمكن لأي كويتي أو خليجي أن ينسى جملة الرئيس السيسي الشهيرة (مسافة السكة)، وتأكيده المستمر على أن أمن الخليج خط أحمر، وأنه من أمن مصر.. نقول شكرا للرئيس السيسي، وجيش المصري خير أجناد الأرض، هذا الجيش الذي نقف له إجلالا وإكبارا".

وتابعت قائلة:"أنا كمواطنة عربية، أشعر بالفخر والاعتزاز بما وصلت إليه مصر من تقدم وازدهار وتنمية حقيقية خلال ست سنوات فقط، لم تشمل فقط مشروعات قومية عملاقة تم انجازها في وقت أذهل الخبراء العالميين، لكنها امتدت إلى تنمية المواطن المصري، فمن كان يتوقع انتهاء العشوائيات من مصر، أو ريادة مصر في علاج فيروس "سي"، وكذلك تطبيق نظام التأمين الصحي.. فكل هذا تحقق بفضل خبرة ووطنية وإخلاص الرئيس السيسي من جانب، وإرادة الشعب المصري العظيم، واصطفافه خلف قيادته السياسية".

وفيما يتعلق باحتفالية ثورة 23 يوليو، قالت الإعلامية الكويتية، إن ثورة 2 يوليو ليست عيدا للمصريين فقط، لكنها عيد لكل العرب؛ حيث أنها رسخت مفاهيم العدالة والمساواة والحريات في مصر قلب العروبة النابض، لافتة إلى أن الاحتفال يأتي متزامنا مع الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، التي قام بها الشعب المصري، لعزل نظام حكم (الإخوان) الإرهابي الاستبدادي، والتي أعادت مصر لدورها الإقليمي والعالمي، كدولة قائدة ورائدة في جميع المحافل الدولية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

قرار جمهورى بالموافقة على الاتفاق الحكومى مع قبرص بشأن خط أنابيب غاز

منذ حوالي 16 ساعة

طبيب المنتخب يكشف حالة جنش الصحية بعد إجراء جراحة "وتر أكيلس"

منذ أقل من ساعتين

اليوم.. الفصل فى قرار التحفظ على أموال المتهمين بقضية خلية الأمل

منذ حوالي 17 ساعة

خاص.. الزمالك يسعى لرد ضربة "كهربا" للأهلي من إنجلترا

ads

الصور

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

ads

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بالموافقة على الاتفاق الحكومى مع قبرص بشأن خط أنابيب غاز

كيف تحسب فاتورة الكهرباء فى منزلك بالأسعار الجديدة؟

تفحم 3 جثث وإصابة 6 فى حريق سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوى

عامل يحبس شقيقه بالمنزل 11 عامًا فى البحيرة

ستوديو

مفاجأة للمصريين.. 9 أيام إجازة عيد الأضحى في أغسطس (فيديو)

"كل سنة وإنت طيب يا فخد العرب".. هشام ماجد يحتفل بعيد ميلاد شيكو

أجيرى يضع شرطًا وحيدًا لفوز صلاح بالكرة الذهبية

تعرف على حالة الطقس اليوم (فيديو)

ads

رياضة

نسور قاسيون في مسقط لمواجهة عمان

محترف أهلي جدة السعودي يتفق مع سلافيا براغ التشيكي

محلل أداء بنين: نسعى للفوز على المغرب

باريس سان جيرمان يستكمل اليوم التوقيع مع هيريرا

الرئيس نيوز

"أسد الموصل".. ذو الثلاثة آلاف عام: دمره "الدواعش" ورمَّمه هواة الآثار

البترول تعلن عن كشف بترولي جديد في سيناء

"ديليك" الإسرائيلية: تصدير غاز لمصر بقيمة 15 مليار دولار نهاية 2019

بينها اتفاق غاز مع قبرص.. السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية

منوعات

دراسة: الأشجار هي الأفضل لإنقاذ المناخ

إيران ترحّل المطربة البريطانية جوس ستون فور وصولها

تعاون "أسترالي - هندي" يحدد جينا جديدا مرتبط بانفصام الشخصية

بريطانيا تعيد 1400 طن من الدواجن إلى البرازيل

كشكول

ننشر أعداد طلاب الفرصة الثانية بامتحانات الأول الثانوي

اعتماد نتيجة الفرقة الثانية بـ"إعلام الأزهر"

ننشر نسب نجاح طلاب الأول الثانوي "دور مايو"

"شوقي" يشهد بروتوكول تعاون "التعليم" و"Educate Me"

إسلام سياسي

خناقة بين الإخوان الهاربين علي قنواتهم.. والسبب عجز الجماعة

"الإرهابية" تنفي رسميا وفاة القائم بأعمال المرشد محمود عزت

تعرف على استراتيجية داعش الجديدة فى العراق

وقف 20 رجل شرطة عن العمل بعد مقتل طفلة خلال مداهمة بالفلبين

مقالات الرأي
ماجد حبته
برلمانيون يهدّدون القضاء!
سيد عبدالقادر
ما أكثر المتحرشين حولنا
صفوت البياضي
وقفة من أجل أجيال واعدة
أحمد بهاء الدين شعبان
سيرة البطل المصرى
المزيد
ads

الثقافة

محاضرات وورشة حكي بثقافة الوادي الجديد

ثقافة الغربية تناقش التعاون الثقافي بين مصر وأفريقيا

"العلاقات المصرية الأفريقية" ندوة بثقافة الجيزة

الليلة.. حفل الفنانة "بلقيس" بمركز درب 1718

صفحتنا ع الفيس بوك