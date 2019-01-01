إعلامية كويتية: الرئيس السيسي أنقذ الوطن العربي من خطر التقسيم

قالت الإعلامية الكويتية الشهيرة عائشة الرشيد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنقذ الوطن العربي بأكمله من خطر التقسيم والدمار الشامل، مؤكدة أن الرئيس السيسي لم يحم الشعب المصري فقط، بل حمى الأمة العربية بأكملها.



وأضافت الرشيد – في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت، على هامش حضورها الاحتفال الذي أقامته السفارة المصرية بالكويت، بالذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو – "لا يمكن لأي كويتي أو خليجي أن ينسى جملة الرئيس السيسي الشهيرة (مسافة السكة)، وتأكيده المستمر على أن أمن الخليج خط أحمر، وأنه من أمن مصر.. نقول شكرا للرئيس السيسي، وجيش المصري خير أجناد الأرض، هذا الجيش الذي نقف له إجلالا وإكبارا".



وتابعت قائلة:"أنا كمواطنة عربية، أشعر بالفخر والاعتزاز بما وصلت إليه مصر من تقدم وازدهار وتنمية حقيقية خلال ست سنوات فقط، لم تشمل فقط مشروعات قومية عملاقة تم انجازها في وقت أذهل الخبراء العالميين، لكنها امتدت إلى تنمية المواطن المصري، فمن كان يتوقع انتهاء العشوائيات من مصر، أو ريادة مصر في علاج فيروس "سي"، وكذلك تطبيق نظام التأمين الصحي.. فكل هذا تحقق بفضل خبرة ووطنية وإخلاص الرئيس السيسي من جانب، وإرادة الشعب المصري العظيم، واصطفافه خلف قيادته السياسية".



وفيما يتعلق باحتفالية ثورة 23 يوليو، قالت الإعلامية الكويتية، إن ثورة 2 يوليو ليست عيدا للمصريين فقط، لكنها عيد لكل العرب؛ حيث أنها رسخت مفاهيم العدالة والمساواة والحريات في مصر قلب العروبة النابض، لافتة إلى أن الاحتفال يأتي متزامنا مع الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، التي قام بها الشعب المصري، لعزل نظام حكم (الإخوان) الإرهابي الاستبدادي، والتي أعادت مصر لدورها الإقليمي والعالمي، كدولة قائدة ورائدة في جميع المحافل الدولية.