وفاة أجيري لاعب أتلتيك بلباو السابق

أعلن نادي أتلتيك بلباو الإسباني لكرة القدم وفاة كولدو أجيري أحد أساطير النادي اليوم الخميس في مدينة بلباو عن عمر يناهز 80 عاما.



وكان أجيري يلعب في خط الوسط مع أتلتيك بلباو خلال الفترة من 1957 وحتى 1969، وفاز بلقبين لكأس إسبانيا، كما قام بتدريب النادي لمدة ثلاثة

مواسم.



ولعب أجيري سبع مباريات دولية مع المنتخب الإسباني خلال الفترة من 1961 إلى 1965.