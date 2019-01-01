أمريكا تهزم جاميكا وتتأهل لنهائي الكأس الذهبية

ستلعب الولايات المتحدة ضد المكسيك في نهائي الكأس الذهبية لكرة القدم بعد فوزها 3-1 على جاميكا الليلة الماضية في مباراة توقفت في بداية الشوط الأول بسبب البرق.



وبدأت أمريكا البلد المستضيف المباراة بشكل مثالي إذ افتتح ويستون مكيني التسجيل في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة من ريجي كانون.



وتوقفت المباراة التي أقيمت في ناشفيل بعد 15 دقيقة بسبب البرق.



وبعد استئناف اللعب سيطرت أمريكا على اللعب وأضاف كريستيان بوليسيك الهدف الثاني في الدقيقة 52.



وقلص شامار نيكولسون الفارق لجاميكا في الدقيقة 69 لكن بوليسيك أعاد تفوق أمريكا إلى هدفين قبل ثلاث دقائق من النهاية.



وتلعب أمريكا حاملة اللقب ضد غريمتها المكسيك في النهائي في شيكاجو يوم الأحد.