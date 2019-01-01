نشاط الرئيس السيسي وضم العلاوة للأجر الأساسي من يوليو يتصدران اهتمامات الصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي وعددا من قضايا الشؤون المحلي والإقليمية والدولية.



ففي تناولها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل أمس ماريافيرناندا اسبينوزا رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة والوفد المرافق لها، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والسفير ريتشاد ديكتوس الممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة.

وأكد الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء اهتمام مصر بالعمل الدولي متعدد الأطراف وبمنظمة الأمم المتحدة وحرصها على الاضطلاع بمسئولياتها تجاه تطوير دور المنظمة بما يسهم في مواجهة التحديات الدولية الراهنة.. مشيرا إلى أهمية العمل الجماعي الدولي لإرساء دعائم السلم والأمن والاستقرار العالمي، ومؤكدا في ذلك الإطار حرص مصر على الاستمرار في المشاركة بفاعلية في مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إسهاما منها على مساندة جهود المنظمة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين.

من جانبها، أشادت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بدور مصر المحوري بمنطقة الشرق الأوسط باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار وحرصها على التوصل إلى تسويات سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة.

كما ثمنت اسبينوزار مشاركة مصر الفعالة في مختلف أنشطة الأمم المتحدة والمحافل الدولية متعددة الأطراف وسعيها للدفاع عن قضايا الدول الأفريقية والنامية لاسيما في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول موضوع إصلاح الأمم المتحدة لاسيما ما يتعلق بإعطاء الأولوية لجهود الوقاية من النزاعات وتفعيل المنظومة التنموية.



وتحت عنوان "السيسي علاقاتنا مع أمريكا متميزة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل السيناتور ليندسي جراهام رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وتوماس جولدبرجر القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة.

وأعرب الرئيس السيسي، خلال اللقاء، عن تقدير مصر للدور الذي يقوم به الكونجرس الأمريكي في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشيدا بالعلاقات المتميزة مع الإدارة الأمريكية تحت قيادة الرئيس ترامب ومشيرا في هذا الإطار إلى حرص مصر على مواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون المشترك.

ومن جانبه، أشاد السيناتور ليندسى جراهام بمتانة العلاقات التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات فضلا عن التباحث حول القضايا والأزمات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وليبيا والتوتر في منطقة الخليج.



وتحت عنوان "الرئيس يستقبل د.عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل أمس الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء وزير الدفاع في المملكة الأردنية الهاشمية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والسفير على العايد سفير الأردن بالقاهرة.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية المشتركة حيث أشاد الرئيس السيسي بانعقاد اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالقاهرة والتي ترأس الجانب المصري فيها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والجانب الأردني الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني.

وأشار الرئيس السيسي في هذا الإطار إلى أن انتظام دورية انعقاد اللجنة يعكس الحرص والاهتمام المتبادل بين البلدين على تعزيز أطر التعاون بينهما في كافة المجالات.





وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة الداخلية أطلقت المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" في 690 فرعا بكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضحت الصحيفة أن الوزارة اعتمدت مجموعة من الإجراءات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الظواهر الاحتكارية والحفاظ على استقرار السلع بالأسواق حيث قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بإشراف اللواء أنور سعيد مدير الإدارة واللواء ثروت المحلاوي مساعد المدير للمنطقة المركزية بعقد عدة لقاءات مع ممثلي السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والموردة للمواد الغذائية لإطلاق المرحلة الثامنة للمبادرة لتوفير أسلع الأساسية بجودة عالية أسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.



وتحت عنوان "وكيل الأزهر: الإمام الأكبر بخير ويعود بعد تلقي العلاج"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف طمأن حضور الحفل الختامي للموسم الرابع لمشروع تحدي القراءة العربي بالأزهر، على حالة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر الشريف الذي يعالج في ألمانيا من متاعب في العمود الفقري، مؤكدا أنه بخير وسيعود للوطن في أقرب وقت وندعو الله من أجله.





وفي تناولها للشأن المحلي، وتحت عنوان "ضم العلاوة للأجر الأساسي من يوليو دون حد أقصى"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، في صفحتها الأولى، أن وزارة المالية حددت قواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به والحافز الشهري للعاملين بالدولة وتتضمن احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين المستحقة في أول يوليو2019 بنسبة 7 % من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى اعتبارا من أول يوليو الحالي.

ونقلت الصحيفة عن بيان للوزارة تأكيدها أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 10 % من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو 2019 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى.



وتحت عنوان "القوات البحرية المصرية والهندية تنفذ تدريبا بالمتوسط"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن عناصر من القوات البحرية المصرية والهندية نفذت تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط في أثناء زيارة السفينة الهندية ميناء الإسكندرية بالاشتراك مع الفرقاطة المصرية دمياط، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأوضحت الصحيفة أن التدريب تضمن تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة منها التدريب على تعزيز إجراءات الأمن البحري وحماية خطوط المواصلات البحرية وإدارة اعمال قتال هجومية ودفاعية مع إجراء تدريبات متنوعة باستخدام الطائرات العمودية لتعزيز أعمال قتال التشكيلات البحرية وتنفيذ تمرين الدفاع ضد التهديدات غير النمطية اقتراب لنشات سريعة معادية وتمرين تشكيلات الإبحار.. مشيرة إلى أن التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الهندي الذي يتمتع بخبرات عميقة في هذه المجالات.