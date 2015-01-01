بيرو تفجر المفاجأة بثلاثية في شباك تشيلي وتلتقي البرازيل في نهائي كوبا أمريكا

فجر منتخب بيرو لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل وحرم نظيره التشيلي من مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) بالفوز الكبير 3 / صفر عليه صباح اليوم الخميس في المربع الذهبي للبطولة المقامة حاليا بالبرازيل.



وتأهل المنتخب البيروفي للمباراة النهائية التي يلتقي فيها نظيره البرازيلي يوم الأحد المقبل على استاد "ماراكانا" العريق في ريو دي جانيرو.



وأنهى المنتخب البيروفي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما إديسون فلوريس ويوشيمار يوتون في الدقيقتين 21 و38 .



وأضاف النجم المخضرم خوسيه باولو جيريرو الهدف الثالث للفريق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.



وبهذا ، أطاح منتخب بيرو بنظيره التشيلي الذي توج باللقب القاري في النسختين الماضيتين عامي 2015 و2016 .



ويخوض منتخب بيرو النهائي للمرة الثالثة في تاريخه وهي الأولى له منذ توج بلقبه الثاني في البطولة عام 1975 .



وينتظر أن تتسم المواجهة بين الفريقين في النهائي بالطابع الثأري حيث اكتسح المنتخب البرازيلي نظيره البيروفي بخماسية نظيفة في الدور الأول

للبطولة الحالية.



وافتتح منتخب بيرو التسجيل في المباراة أمام تشيلي بتسديدة قوية أطلقها فلوريس من داخل منطقة الجزاء.



وفي الدقيقة 38 ، استغل يوتون تقدم حارس المرمى التشيلي جابرييل أرياس خارج منطقة الجزاء من أجل التصدي لهجمة مرتدة سريعة لمنتخب بيرو وسدد

الكرة في المرمى الخالي من حارسه.



وقبل نهاية اللقاء مباشرة ، أطلق جيريرو على منتخب تشيلي رصاصة الرحمة بتسجيل الهدف الثالث ليقود منتخب بيرو بجدارة إلى النهائي ويحرم منتخب

تشيلي من التتويج باللقب الثالث على التوالي ليصبح آخر منتخب حقق هذا الإنجاز هو المنتخب الأرجنتيني في الأربعينيات من القرن الماضي.



وأهدر إدواردو فارجاس ضربة جزاء لتشيلي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة حيث تصدى لها حارس المرمى البيروفي بدرو جاليسي.