كوريا الجنوبية تنقل تقنيات استزراع للجمبري إلى الجزائر

تسعى جامعة بوكيونغ في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية لنقل تقنيات صناعة الأعلاف للجمبري إلى الجزائر.



ودعت الجامعة 4 باحثين من المركز القومي للبحوث وتنمية الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية في الجزائر إلى زيارتهم لها، وتدعم البرنامج البحثي لصناعة الأعلاف من أجل استزراع الجمبري في الجزائر.



إن البرنامج هو مشروع بواسطة الوكالة الكورية للتعاون الدولي(كويكا) لنقل التقنيات المميزة الكورية الجنوبية في استزراع الجمبري إلى الجزائر.



وسيقيم الباحثون الجزائريون في جامعة بوكيونغ لمدة 4 أشهر حتى أكتوبر المقبل، للمشاركة في الدراسة النظرية والعملية وغيرها.



وتدعم كوريا الجنوبية تنمية صناعة استزراع الجمبري في الجزائر ضمن برنامج المساعدات الإنمائية الرسمية الكورية الجنوبية، حيث بدأ المعهد الكوري الجنوبي لعلوم المصايد بالاشتراك مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مشروع لنقل التقينات الخاصة باستزراع الجمبري إلى الجزائر في عام 2008، وتم إنشاء مركز البحث لاستزراع الجمبري في الجزائر في عام 2016.