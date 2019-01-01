رئيس النواب العراقي يدعو التراث العالمي إلى ضم "بابل" إلى اللائحة

دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، رؤساء الوفود العربية والأجنبية المجتمعين في مؤتمر لجنة التراث العالمي بدورتها الثالثة والأربعين، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في العاصمة الأذربيجانية باكو، إلى وضع مدينة بابل التاريخية ضمن لائحة التراث العالمي.



وقال الحلبوسي ـ في رسالة له أوردتها قناة "السومرية نيوز" ـ "إن حضارة بابل هي عظمة العقل البشري وما انجز قبل أكثر من سبعة آلاف عام من الفن والعمارة والفكر والقانون"، مضيفا أن العراقيين دافعوا عن بابل ضد الأشرار قديما وحديثا.



وأشار إلى أنه وبعد الانتصار على عناصر تنظيم داعش الإرهابي التي هدمت شواهد الحضارة في الموصل، أصبحت حماية آثار العراق ومدينة بابل التاريخية مسؤولية العالم الحر، وأن التصويت لتكون على لائحة التراث العالمي هو حماية للتراث الإنساني.



وبحسب بيان صدر عن رئاسة مجلس النواب، فقد تم توزيع الرسالة على جميع رؤساء الوفود من قبل وزير الثقافة العراقي ووفد لجنة الثقافة والإعلام النيابية المشارك في المؤتمر.

