إصابة 9 أشخاص في زلزال بقوة 5.6 درجة ضرب جنوب غربي الصين

أصيب ما لا يقل عن 9 أشخاص في زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين اليوم الخميس.



وذكر المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل –في بيان له - أن مركز الزلزال تم رصده على عمق 8 كيلومترات في محافظة قونغ بمدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان.



وأوضحت سلطات المقاطعة أن بعض الطرق وإمدادات الكهرباء تأثرت جراء الزلزال، فيما تقوم أجهزة الطواريء حاليا بأعمال الإغاثة اللازمة.