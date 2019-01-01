إصابة 9 أشخاص في زلزال بقوة 5.6 درجة ضرب جنوب غربي الصين
الخميس 04/يوليه/2019 - 09:32 ص
أصيب ما لا يقل عن 9 أشخاص في زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين اليوم الخميس.
وذكر المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل –في بيان له - أن مركز الزلزال تم رصده على عمق 8 كيلومترات في محافظة قونغ بمدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان.
وأوضحت سلطات المقاطعة أن بعض الطرق وإمدادات الكهرباء تأثرت جراء الزلزال، فيما تقوم أجهزة الطواريء حاليا بأعمال الإغاثة اللازمة.
وذكر المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل –في بيان له - أن مركز الزلزال تم رصده على عمق 8 كيلومترات في محافظة قونغ بمدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان.
وأوضحت سلطات المقاطعة أن بعض الطرق وإمدادات الكهرباء تأثرت جراء الزلزال، فيما تقوم أجهزة الطواريء حاليا بأعمال الإغاثة اللازمة.