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اقتصاد

إنرجيان تشتري وحدة إديسون للنفط والغاز مقابل 750 مليون دولار

الخميس 04/يوليه/2019 - 09:30 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت إنرجيان للتنقيب عن الغاز التي تركز أعمالها على إسرائيل اليوم الخميس أنها ستشتري وحدة النفطوالغاز الطبيعي التابعة لمجموعة الطاقة الإيطالية إديسون بسعر مبدئي 750 مليون دولار.

سيوسع الاستحواذ بدرجة كبيرة نطاق عمليات إنرجيان بمركز الغاز الطبيعي الآخذ في النمو بشرق المتوسط، بمنحها حضورا كبيرا في الحوض الواقع قبالة سواحل مصر.

وقالت إنرجيان إنها ستدفع على الأرجح 100 مليون دولار إضافية بعد أن يبدأ إنتاج الغاز من حقل كاسيوبيا قبالة سواحل إيطاليا والمتوقع في 2022.
وأوردت رويترز أمس الأربعاء أن إنرجيان تتصدر السباق على شراء تلك الأصول.

وتتوقع الشركة أن تنتج المجموعة الناتجة عن الدمج ما يتجاوز 140 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا في 2021 عندما يبدأ تشغيل مشروعي كاريش وتانين.
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