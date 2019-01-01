روسيا والهند تتفقان على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة

بحث وزير النفط والغاز الهندي، دارميندرا برادان، هاتفيا مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة.



وقالت وزارة النفط الهندية، في بيان اليوم الخميس 4 يوليو: "ناقش الوزيران آفاق زيادة تعزيز التعاون بين روسيا والهند في قطاع الطاقة، الأمر الذي يجب أن يجعل صناعة النفط والغاز واحدة من الركائز المهمة للشراكة الاستراتيجية الروسية — الهندية".

وأعرب وزير النفط الهندي عن القلق بشأن "التقلبات المتزايدة في سعر النفط الخام خلال الأسابيع القليلة الماضية".



ودعا الوزير الهندي روسيا إلى مواصلة الاضطلاع بدور متوازن خلال التفاعل مع دول "أوبك"، مع مراعاة مصالح الدول المستهلكة.



واتفق الوزيران على مواصلة العمل عن كثب خلال الأشهر المقبلة، من أجل تطوير تعاون متكامل في قطاع النفط والغاز على المدى البعيد.