طالبان تطلق سراح 42 جنديًا أفغانيًا فى إقليم جوزجان

قال مسئول أفغاني، اليوم الخميس، إن حركة طالبان أطلقت سراح 42 جنديًا من الجيش الوطني الأفغاني، كانت تحتجزهم في إقليم جوزجان شمال أفغانستان.



وأضاف المسئول، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، أن مسلحي طالبان أسروا الجنود خلال هجوم وقع منذ ثلاثة أيام في مقاطعة كوش تابا في الإقليم.



من جهته، قال قائد شرطة الإقليم، الميجور عبدالواحد وجدان، إن الجنود وصلوا مدينة شيبرجان، عاصمة الإقليم، مساء أمس الأربعاء وكانت تقلهم عربات محلية، وأكد أن الاستخبارات والشرطة والجيش الوطني الأفغاني أجروا تحقيقات في هذا الشأن.



وكان المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، قد أعلن أن الحركة أطلقت سراح 42 جنديًا أمس.